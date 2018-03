Signe er klar til at hjælpe sygemeldte borgere

Da Signe Kristensen i 2015 blev sygemeldt med stress fra sit job som uddannet socialrådgiver var det lidt af en øjenåbner for hende, hvor meget det kræver af energi og kræfter at være sygdomsramt og samtidig skulle navigere i det offentlige system.

- Jeg oplevede på egen krop - men nu fra den anden side af skrivebordet - hvor meget den syge borger skal vide om lovgivning, rettigheder og pligter for at være sikker på at få en retfærdig og lovlig sagsbehandling. Det fik mig til at tænke, hvordan skal andre mennesker, uden min baggrundsviden, kunne agere i det her. Det kræver både energi og kræfter, som man ofte netop ikke har, fortæller Signe.

Her godt og vel to år senere er hun tilkendt fleksjob på grund af sin stressproblematik og netop startet som privat socialrådgiver på et begrænset timetal i firmaet KK raadgivning. Firmaet har base i hendes og ægtefællens hjem i Sdr. Resen, omgivet af overvældende smuk natur og kun et stenkast fra Karup Å.

Syg i mere end i 22 uger.

- Jeg har et brændende ønske om at bruge min restarbejdsevne på at hjælpe sygdomsramte mennesker. Jeg kan ikke arbejde på fuld tid. Derfor afgrænser jeg mit arbejdsområde til sygedagpengeområdet, og altså ikke hele det sociale område, som jeg er uddannet indenfor. Typisk vil behovet for min hjælp opstå på de tidspunkter i sygeforløbet, hvor kommunen skal tage stilling til lovens muligheder for at forlænge sygedagpenge og det skal ske senest efter 22 ugers sygemelding, fortæller Signe.

- Mange er desværre ikke klar over, at sygedagpenge altid kun er en midlertidig ydelse og at der efter 22 ugers sygemelding ofte sker det, at den sygemeldte overgår til et jobafklaringsforløb, hvor man i mange tilfælde mister op til 6000 kroner i måneden i forhold til sygedagpengeydelsen. Og det sker vel at mærke, selvom borgeren stadig er for syg til at arbejde. Dette er desværre i tråd med loven, for efter de 22 uger, er der kun 7 stramme muligheder for at kunne forlænge en sygedagpengessag.

Imidlertid sker der desværre ofte det, at kommunens afgørelse falder på grundlag af en ikke tilstrækkelig belysning.

Derfor er det vigtigt i god tid at søge viden omkring sin sag og de dokumenter, der ligger. Med andre ord: Har kommunen belyst sagen tilstrækkeligt, som de har pligt til, og hvilket skøn har de brugt i deres vurdering? For som mange ikke er klar over, så indgår der en hel del skøn i kommunens afgørelser.Loven gør det ikke alene, fortæller Signe.

Hjælp til selvhjælp

På den korte bane tilbyder hun korte, rådgivende samtaler, som klæder den sygemeldte på til at være medspiller i sin sygedagpengesag i kommunen.

- Men jeg kan også uvildigt gennemgå sagen ud fra sagsakterne og komme med min vurdering eller jeg kan være partsrepræsentant og helt overtage sagen og føre kontakten til kommunerne. Det er op til den enkelte, hvad man ønsker, fortæller Signe.

Hun understreger, at hun ikke klandrer den enkelte kommunale sagsbehandler.

- Det er sjældent, man kan give den enkelte sagsbehandler i jobcentret skylden for en uhensigtsmæssig sagsbehandling. De arbejder under hårdt pres både i forhold til tid og til de økonomiske og politiske rammer, men man skal ikke være nervøs for at skade sin sag og sit forhold til kommunen, fordi der kommer en privat socialrådgiver ind over, fortæller 55-årige Signe.

Hun håber, at hendes personlige erfaringer og udfordringer gør hende ekstra godt egnet til jobbet. Med sig har hun desuden to års erfaring som socialrådgiver fra ungerådgivningen i Herning Kommune samt en kortere ansættelse i Viborg Kommunes Familieafdeling.

Signe er også uddannet coach.

- Jeg er vant til at tale med mennesker i en vanskelig situation i livet og kan hjælpe med at få sat en handling i gang, slutter hun.