Sidste udkald for sommerrejse

På den seneste rejseaften afholdt af foreningen Norden i Karup viste det sig som ventet, at der igen i år er meget stor interesse for at deltage i Foreningen Nordens sommerrejse. En dygtig guide fra Sørens rejser i Kjellerup gennemgik rejsens program for turen til Stockholm og Helsinki fra den 9- til 14-.august næste år, og da aftenens program var afsluttet havde 40 rejselystne deltagere meldt sig.

Formanden for Foreningen Norden i Karup, Jann Rasmussen fortæller, at der nu kun er plads til yderligere 14 deltagere. Hvis man er interesseret, skal man derfor reagere hurtigt.