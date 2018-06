Sidste stop på rejsen

Air force training center skriver på deres facebook hjemmeside, at flyvevåbnets værnepligtige hold FEB18 nu slutter deres fire måneder lange rejse gennem værnepligtstiden. En rejse, som har givet dem masser af oplevelser, udvikling, udfordringer, erfaring og kammeratskab.

Chefen for AFTC holdt tale for de værnepligtige og nævnte at de nu - blandt mange andre ting - havde lært at møde til tiden, at arbejde i teams, og hvis de skulle blive vidne til et uheld, også kunne agere og hjælpe de tilskadekomne.

En af de værnepligtige blev særlig hædret i dag for sit engagement, makkerskab og professionalisme. Han fik derfor udleveret et diplom og chefens særlige anerkendelse: en commanders coin - til stor jubel fra alle kollegaerne.

Cirka halvdelen af de værnepligtige fra dette hold har valgt at fortsætte karrieren i Forsvaret. De har derfor beholdt deres uniform, hvor resten måtte aflevere deres på depotet i går.