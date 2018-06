Serie 1 - Serie 1 - serie 1

I torsdags spillede AIFs serie 2 kvinder, Kjellerup Frederiks Q, på Frederiks Stadion.

Efter en fantastisk forårssæson med een uafgjort og seks sejre, manglede Kjellerup-Frederiks Q kun tre point for at rykke op i Serie 1.

Hjemmepublikummet var mødt talstærkt op for at bakke op, og oprykningen var en realitet, da pigerne vandt med 10-0 over Pen15 United.

Kæmpe stort tillykke med en flot sæson og med oprykning to runder før tid!