Seniorfolkemødet i bevægelse

Som led i Viborg Kommunes nye bevægelsespolitik - Viborg i bevægelse, bakker Viborg Idrætsråd, DGI Midtjylland og Kultur & Udvikling, Viborg Kommune i år op om bevægelsesdelen ved Seniorfolkemødet. Dette for at få flere seniorer gjort aktive og til at få bevægelse ind, som en naturlig del af hverdagen.

04. Juni 2018, 08:30