Seks dages byfest forude

Indledningen på byfesten i Karup står som vanligt i sportens tegn. Tirsdag har KKIK gymnastik arrangeret en gymnastik PR snigpræmiere på sæsonens voksenhold. Det foregår i Multisalen i Jethallen. Onsdag er der gade cykelløb med opstart på Egevej, og torsdag er der Karup Å løb, hvor man kan møde op på dagen ved Karup Skole og få et startnummer. Ruterne er på 3, 6,5 og 10,4 kilometer.

Fest, konkurrencer, underholdning og gode tilbud

Fredag starter festlighederne for alvor med grisefest, børnediskotek og ungdomsdiskotek. Er man til det mere rolige liv, er der gudstjeneste i festteltet lørdag formiddag. På pladsen er der mulighed for at gøre en god handel blandt bagagerums sælgerne. Skoen, SuperBrugsen og Havredal Praktiske Uddannelser har også sat boder op og fyldt dem med gode tilbud.

Der kan fortsat tilmeldes hold til streetfight turneringen. De tilmeldte hold dyster i henholdsvis street fodbold og street basket. Kampene kommer til at foregå foran det nybyggede multianlæg ved skolen. Man kan maksimalt tilmelde hold på syv personer. De tre vil være udskiftere. Holdet skal være blandet og bestå af både mænd og kvinder samt meget gerne børn under 12 år.

Tovholder Jesper Kjelgaard, KKIK, fortalte lige op til avisens deadline, at man i år desværre har måttet aflyse Melodi Grand Prix, som ellers var årets nye initiativ. Der var ikke nok tilmeldte. I stedet lover han, at teltet er åbent og grillen vil være tændt. Man kan bestille mad fra en af byens mange restauranter og tage det med i teltet eller bare medbringe egen mad. Vi laver en pop-up-fest i stedet fortæller han og tilføjer, at der også vil være musik.

Søndag pustes ud til yoga i Multisalen i Jethallen. Det bliver igen en byfest med oplevelser for enhver smag!

Kæmpe opbakning fra by og erhvervsliv

Sådan et stort arrangement kan kun løbe af staben, fordi rigtig mange byder ind, hjælper til og bakker op, når de deltager i programmet. Bag det det hele står en syv mands arbejdsgruppe fra KKIK med Jesper Kjeldgaard i spidsen. Herudover er der omkring 130 frivillige, der er involveret i alle mulige opgaver. Uden dem, kunne det slet ikke lade sig gøre, siger Jesper.

Hønsebingo, tombolagevinster og de kontante gevinster til anderally vinderne kan man takke byens erhvervsliv for. Der er stor opbakning, hvor man end vender sig, slutter Jesper og krydser nu bare fingre for godt vejr og masser af gæster.