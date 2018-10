Sejr til KK07 seniorfodbold

Allerede efter 10 minutters spil var man bagud med 0-2 efter et par situationer, hvor det så ud som om flere af hjemmeholdets spillere ikke rigtig var vågnet op var klar til kamp. Heldigvis kom KK07 hurtigt efter med i kampen via en fin reducering af Mads Sørensen.

Resten af første halvleg var en jævnbyrdig affære, hvor hjemmeholdet dog virkede farligst og havde de fleste afslutninger. Stillingen 1-2 holdt dog til pausen.

I anden halvleg tog KK07 fra starten teten, og det blev næsten til spil mod t mål. Desværre manglede der enten præcision eller held i afslutningerne eller også kom en koncentreret Borup målmand i vejen.

Hjemmeholdets vedvarende fight blev dog sent i kampen belønnet med to scoringer, der ændrede et truende nederlag til sejr. Det blev 2-2 i en situation, hvor bolden efter en del forvirring i Borups felt akkurat blev dømt inde over stregen. Igen var det Mads Sørensen, der havde sidste fod på bolden.

I kampens andet overtidsminut headede Mads køligt bolden forbi Borups målmand og sikrede dermed KK07 en 3-2 sejr og sig selv sit andet hattrick i sæsonen.

Sejren var en stor forløsning for holdet, der nu næsten er sikker på en ny sæson i serie 3.