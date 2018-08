Se lyngen blomstre på Kongenshus Hede

Cykelturen starter fra Skelhøje Købmandsgård og går over Grønhøj til Kongenshus Hede. På heden nydes den medbragte kaffe/te og forhenværende naturskoleleder Jens Frydendal vil fortælle lidt om stedet. Turens længde er på ca. 25 km og forventes at tage omkring 2 time.

Naturens rige

Turen er et arrangement under Naturens Rige, som er et netværk af frivillige foreninger med fokus på natur og friluftsliv i Viborg Kommune. Netværket udbyder en række aktiviteter i naturen dels med henblik på at vise naturen i nærområderne frem og dels med henblik på at give borgerne i Viborg Kommune gode, personlige, kropslige og sociale oplevelser i naturen.

Aktiviteterne i Naturens Rige er geografisk fordelt over hele kommunen og formidles blandt andet via Pindle.