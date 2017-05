Samspisning med smag af mere

FREDERIKS Det kneb lidt med agurkerne og de rå løg, da Aktivitetspersonalet havde fået en pølsevogn stillet op ved Dagcenteret i Frederiks, men det var også det eneste, der vr at udsætte på et rigtigt godt initiativ. Det var placeret midt i uge 17, der er den officielle Danmark spiser samme uge.

Ideen var at ingen måtte spise alene i den uge. Dagcenterets onsdags madgruppe havde arrangeret borde og stole i den store sal, og de havde lagt rødternede duge på bordene, og så måtte man ellers selv forsyne sig med pølser og brød fra pølsevognen, der i dagens anledning havde sat en enhedspris på 18 kroner for rød pølse med brød eller en ristet hotdog, og inde kunne man købe drikkevarer til rimelige priser, og der blev taget rigtigt godt imod det nye initiativ, for der var kø ved pølsevognen stort set fra start til slut, og inde gik snakken lystigt ved bordene.

Om det var snakke eller om de var pølsernes kvalitet der var noget galt med vides ikke, men eneste ulempe Ugeavisens udsendte kunne notere var, at de smagte af mere!