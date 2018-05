Sammenhold sikrer nyt tag på Skelhøje Købmandsgaard

Søren Nørgaard, direktør for Mac Y, og andelsejer i Skelhøje Købmandsgård gav champagne til andelsejerne på den ekstraordinære generalforsamling onsdag, da financieringen til en renovering af købmandsgaarden var helt på plads.

Real Dania, LAG og KFI har givet tilsagn til det nye tag inklusive en renovering af 1. salen på huset. Tømrerfirmaet Michael Omme ApS vandt for nylig licitationen til byggeriet. Han går igang med opgaven til august. Og nu har andelshaverne så givet tilsagn til at lægge ud for byggeriet, indtil fondsmidlerne er i hus. Det er dejligt med så godt et samarbejde og med den store velvilje og interesse i at fremme det gode lokalsamfund, sagde Poul Bækbo, formand for Anpartsselskabet Volden 2 ApS, før der blev hældt bobler i glassene.