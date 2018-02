Samarbejde mellem ViborgEgnens Erhvervsråd og Ugeavisen Karup

ViborgEgnens Erhvervsråd har en vision og en mission - nemlig at samle erhvervslivet og styrke vækst og innovation i de enkelte virksomheder. Med et ønske om at være endnu mere tilgængelig, rykker de ud til de større omegnsbyer, og fra den første marts kan de også træffes i Karup.

Signalværdi Vi er allerede en naturlig samarbejdspartner for rigtig mange iværksættere og etablerede virksomheder i Karup området, fortæller erhvervskonsulent, Ole Hylleberg og fortsætter: Vi vil gerne møde virksomhederne, lige præcis hvor de er, og derfra give den bedste vejledning i respekt for den enkelte virksomhedsejer/leder. Derfor rykker erhvervskonsulenten til Bredgade 13 i Karup en gang om måneden. I første omgang er det aftalt, at han vil kunne træffes på Ugeavisens kontor den første torsdag i måneden fra klokken 9-10 eller efter aftale. Resten af dagen vil være forbeholdt møder ude i de lokale virksomheder.

VIBORGegnens Erhvervsråd kan hjælpe virksomheder, så de får den støtte, de har brug for, hvad enten det drejer sig om udvikling og vækst eller krisesituationer. Ole Hylleberg har et ønske om at komme rundt og opsøge den enkelte virksomhed, så de får den støtte, de har brug for. Det kan være finansiering, organisering, strategi eller lignende. Ole fortæller også, at Erhvervsrådet gerne hjælper med dialogen til kommunen i forhold til blandt andet byggetilladelser, miljøgodkendelser, landzonesager og lignende.

Fællesmøde med virksomheder fra Karupegnen

Allerede nu afholdes der erhvervsmøde hos Karup Partners A/S den 6. marts,hvor Erhvervs- og udviklingschef Anders Holm og Arkitekt MAA Bente Egebæk Andersen, Viborg Kommune samt Erhvervsdirektør Henrik Hansen, VIBORGegnens Erhvervsråd. Det handler om at bringe virksomhederne sammen rent netværksmæssigt og det handler om at skabe en god dialog med Viborg Kommune.

Erhvervslivet indbydes til en snak om det lokale vækstpotentiale. Den dag er spørgsmålet på dagsordenen: Hvad har virksomhederne i Karup området brug for, og hvordan skabes det bedste fundament for fremgang. Formålet med mødet er primært at få en god dialog om, hvordan den lokale erhvervsudvikling bedst muligt kan understøttes af VIBORGegnens Erhvervsråd og Erhverv og Udvikling både i det daglige arbejde og igennem længere sigtede projekter, fortæller Anders Holm, Erhvervs- og udviklingschef i Viborg Kommune.

Udover at sørge for at de allerede eksisterende erhvervsservices er synlige og tilgængelige i Karup, så er der den dag også god mulighed for, at de lokale virksomheder kommer på banen som medskabere af fremtidige projekter og initiativer. Alle virksomheder er derfor velkomne til at deltage i mødet.