Søren Gytz genopstiller ikke til

POLITIK - Det har ikke været en let beslutning, men den står fast. Jeg har næste år siddet 8 år i Viborg byråd og herudover 7 år i Viborg amtsråd. Nu er det tid til at bruge energien på andre ting også, fortæller Søren Gytz i en pressemeddelelse.

Søren Gytz er formand for Social- og arbejdsmarkedsudvalget samt medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune.

- Det har været et privilegium at få lov til at være udvalgsformand fire gange, og jeg har gået pragmatisk, men bevidst til opgaven. Det er helt afgørende at få de syv udvalgsmedlemmer til at samarbejde og det kræver, at man som formand giver dem god plads og søger kompromiserne; Også selvom man ikke altid når i mål med sine egne ønsker. Vi har haft et godt social- og arbejdsmarkedsudvalg, fordi vi har villet samarbejde med hinanden og lytte til de ønsker, vi har haft hver især, skriver Søren Gytz.

Roser til frivillige og kommunalt ansatte

- Jeg har mødt hundredvis af fantastisk dygtige medarbejdere og ledere i Viborg kommune, medarbejdere der ofte møder negativ omtale. Man får mere anerkendelse i pressen, hvis man hænger det offentlige ud. Men vi glemmer skolelærerens, pædagogernes, biologernes, planlæggernes vigtige arbejde, og vi får alt for sjældent påskønnet dem, der tager de sure nattevagter i hjemmeplejen eller det hårde arbejde i frontlinjen som socialrådgiver eller dagplejeassistent, siger han blandt andet.

Søren lægger ikke skjul på, at han har svært ved at forlige sig med den politiske udvikling

- Jeg kan mærke, at forandringerne inden for politik som sådan udvikler sig på måder, jeg ikke kan forlige mig med. I dag ser vi populismen vokse frem; politikere der skifter standpunkter og søger at mene, hvad de tror, befolkningen mener. Det er helt galt. Samtidig styrkes, hvad jeg vil kalde de mørke kræfter dvs. dem, der har nedbrydning af velfærdsstaten som målsætning, og vi ser et skred i forhold til menneskesynet. I dag viser partier foragt over for handicappede, socialt udsatte, mennesker på pension mv. Man skammer sig ikke engang over, at man arbejder på at gøre de rige rigere, man fejrer ligefrem en finanslov med champagne, når de har sænket topskatten for de mest velhavende. Det er klamt. Heldigvis er der fortsat en stor grad af seriøsitet og konkret politisk arbejde i byrådene det er værd at passe på. De valgte har her et civilt arbejde og de har prøvet andet i livet end at være politikere. Den dag det også bliver til politisk spin i kommuner og regioner, så har vi for alvor et problem, fortsætter Søren.

Søren Gytz vil fortsat være politisk aktiv, og han lover at blande sig, også lokalt fremover, men det bliver nok på nye måder.