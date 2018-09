Søndag er det efterskolernes dag

Efterskole Den danske sanger Shaka Loveless tæller stadig nogle af sine efterskolekammerater som sine nære venner og han har stadig den lærdom om livet, som han fik af at gå på efterskole, med sig hver dag.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fik en mere udadvendt og selvtillidsfuld søn hjem fra efterskole, og hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen kan se, at pigerne får øget selvværd og drengene bliver mere modne af at gå på efterskole.

Der er med andre ord rigeligt med kærlighed til og respekt for den særlige danske skoleform, og det er der god grund til. Et efterskoleophold er med til give nye kompetencer, styrke fagligheden, udvikle dig socialt og skabe venskaber for livet.

Syv menneske år på t år

Selv siger efterskolefolket, at t efterskoleår svarer til syv menneske-år. Så intenst leves livet og så meget lærer man om sig selv, sine omgivelser og tilværelsen i det hele taget.

De danske efterskoler har et bredt udbud, og de er meget velegnede til at forme og give retning. Det kan være, du vil bruge dit efterskole-år på at dyrke en passion for en sport, lære nye kreative fag eller fordybe dig i drama og musik, eller måske vil du finde ud af, om du har evnerne til at gå i gymnasiet, om du kan omlægge din livsstil eller noget helt sjette. Mulighederne for at finde ud af noget, der kan forme dit liv på både langt og kort sigt er i hvert fald gode på et efterskoleophold, hvor du tilmed som Shaka får venner for livet.

Et år på efterskole giver både lærdom, minder og venskaber, som du får glæde af hele livet.

