Søg tilskud til friluftsliv og oplevelser i naturen

Friluftsrådet Har du en god id til et projekt, som kan bane vejen for gode oplevelser i naturen? Så er det nu, du skal gribe pennen og sende en ansøgning om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Der er frist for at søge den 1. juni 2018.

Friluftsrådet giver tilskud til både små og store projekter, der udvikler nye muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen.

Det store engagement og det lokale kendskab, som man finder hos de lokale ildsjæle og foreninger, gør en kæmpe forskel i forhold til at få flere ud i naturen og binde lokalsamfundene tættere sammen. Det vil vi gerne støtte med Udlodningsmidler til Friluftsliv, siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

Du kan søge tilskud til initiativer og projekter, der falder under følgende tre temaer:

1. Initiativpulje for friluftslivets ildsjæle

Selv små initiativer kan gøre en stor forskel for at skabe fællesskaber i naturen, særligt i forhold til børn og unge. Lokale foreninger, ildsjæle og andre frivillige kan søge tilskud på mellem 20.000 og 50.000 kr. til projekter, der skaber gode naturoplevelser for lokale borgere.

2. Fællesskaber i den lokale natur

De lokale naturområder gemmer på masser af gode hverdagsoplevelser, som kan gøres endnu bedre ved at udvikle rammerne for friluftsliv eller ved at styrke formidlingen af naturen. Frivillige foreninger og organisationer samt partnerskaber, hvori frivillige er med til at drive projektet, kan søge om tilskud på mellem 100.000 og 500.000 kr.

3. Bevæg dig i naturen

Aktiviteter i naturen kan øge danskernes sundhed og livskvalitet. Alle, f.eks. organisationer, foreninger eller offentlige myndigheder, kan søge tilskud på mellem 250.000 og 750.000 kr. til projekter, der giver mindre aktive befolkningsgrupper bedre mulighed for at bevæge sig i naturen.

Tilskud til større projekter

Derudover har Friluftsrådet to puljer til større projekter inden for temaerne Innovative rammer for friluftsliv og Naturformidling som løftestang. Der er frist for ansøgninger til disse to temaer en måned senere - 1. juli 2018. Læs mere på www.friluftsraadet.dk/tilskud

Udlodningsmidlerne udgør det overskud, som er i Danske Lotteri Spil A/S, og et fastsat udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.