Sæsonstart på Ulbjerg Traktormuseum d. 26. maj

Ulbjerg Traktormuseum starter sæsonen med en udstilling af danske traktorer, både specialbyggede traktorer med hel eller delvis dansk oprindelse og seriefremstillede modeller som Acam, Bukh og Danhorse. Sidstnævnte forventes i nyrestaureret stand. Den har stået på museet siden 1992, og har tidligere tilhørt fiskerne i Sundstrup.

Traktortræk og traktorringridning

På åbningsdagen vil der være New Zealandsk traktortræk for traktorer op til 80 HK i original stand (ikke tunet). Der trækkes med slæbekasser, hvor vægten er afstemt efter traktorernes opdelte klasser. Der starter to traktorer samtidig, og så gælder det bare om at komme først. Der vil også være bakning med 4-hjulet vogn.

Traditionen tro afsluttes dagen med traktorringridning.

På museet er der i øvrigt flyttet lidt rundt på tingene, så der er focus på årets tema Danske traktorer. Nogle nye ting er også kommet til, lover Hans Nielsen, bestyrelses medlem for Ulbjerg Traktormuseum.

Ulbjerg Traktormuseum rummer en samling på ca. 70 traktorer fra 1939. I 2017 blev den øvre aldersgrænse hævet til 1970.

Du kan læse mere på museets hjemmeside www.ulbjergtraktormuseum.dk.