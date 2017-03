Sæsonopstart i KKIK Løbemotion

LØB En mild og ikke al for kold vinter er ved at gå på hæld. Et af de sikre tegn på at foråret er lige om hjørnet, er opstarten på en ny løbesæson i KKIK Løbemotion.

- Traditionen tro, starter vi vores løbesæson op med et fællesløb for alle nuværende og kommende medlemmer. Opstarten finder sted søndag den 5. marts fra klublokalet bag Jethallen, fortæller formanden for KKIK Løbemotion, Claus Caspersen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- KKIK Løbemotion er en løbeklub, der i høj grad lægger vægt på de sociale værdier, og vi forsøger at gøre det at løbe til en fælles følelse. En følelse af sammenhold, hvor medlemmerne i klubben hjælper og motiverer hinanden til at komme i løbeskoene og ud i gaderne og naturen i og omkring Karup. Vi vil glæde os til at tage imod alle de nye, der har lyst til at løbe med os. Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter i løbet af en sæson, hvor løb selvfølgelig er i centrum, og hvor almindelig sundhed og træning også vægter højt. I vintermånederne tilbyder vi styrketræning/cirkeltræning, og vi har fællestræninger en gang om måneden. Vi forsøger at afholde foredrag, der er spændende for løber og motionister, og vi har flere sociale arrangementer i løbet af sæsonen - sommergrill, julefrokost, nytårsafslutning mv. Derudover afvikler vi det årlige Karup Å-løb i forbindelse med byfesten.

Lyder noget af dette fristende, så mød op til vores opstart og kom godt i gang med at løbe. Der er plads til alle. Det eneste krav er, at du har lyst til at tilbringe tid sammen med andre løbetosser.

KKIK Løbemotion glæder sig til at se dig.