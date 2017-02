Sådan gør sol og vind dit hjem grønnere

KLIMA-ENERGI Der var en gang, hvor solceller, jordvarme og energi fra husstandsvindmøller var forbeholdt hippierne og de miljømæssigt mest rabiate af os.

Sådan er det langt fra i dag. I takt med, at vi er blevet mere klima- og miljøbevidste, er også mulighederne for at træffe klimavenlige valg blevet større. Jordvarme, solcelleanlæg, bio-kedelanlæg og varmepumper er i stigende grad tilvalg, også ikke frelste vælger.

Og der er også masser af alternative og grønne muligheder til at få sin energi.

Varmen:

Varme gennem varmepumper er helt CO2-neutralt. En varmepumpe genererer varme via enten jordvarme, luft til vand eller luft til luft. Hvis man som villaejer går fra oliefyr til varmepumpe, så er der op til 20.000 kroner at spare årligt!

Du kan også vælge at få et solvarmeanlæg. Det skal dog primært ses som et energivenligt og økonomisk godt supplement til den eksisterende energikilde og kan ikke stå alene. Men det kan reducere udgifter til fyringsolie, brænde og lignende med op til 70 procent.

El:

Har man mulighed for at hente sin strøm gennem solenergi, så er det en fantastisk energikilde. Solenergi er veletableret som energikilde i Danmark, og der er masser af viden at hente om valg af solceller, materialer, installation og lignende.

Har du god afstand til naboerne, så er husstandsmøllen også en mulig energikilde. Interessen for mini- og husstandsmøller er voksende, og hvis man bor med plads og vindforhold til det, så er en mini- og husstandsmølle ofte en god investering.