Sådan er du dækket, hvis en 17-årig bilist låner din bil

FORSIKRING Snart kan unge få kørekort som 17-årige, og en ny gruppe bilister kommer derfor ud på vejene i løbet af 2017. Men hvem står med ansvaret, hvis en 17-årig låner din bil og laver en skade?

Den 1. januar træder en ny forsøgsordning i kraft, hvor unge, tre måneder før de fylder 17 år, kan begynde at tage kørekort, og derfor drøne ud på vejene som 17-årige, når køreprøven er bestået.

Men hos forældre landet over kan der opstå bekymring, når de 17-årige gerne vil låne deres bil. For er de nye bilister under 18 år dækket af bilforsikringen på lige fod med andre? Og gælder der særlige regler for de unge bilister?

Bilforsikringen dækker

Lise Agerley, der er kommunikationsdirektør i Alka Forsikring, oplyser, at bilens lovpligtige ansvarsforsikring dækker, så længe føreren har et gyldigt kørekort uanset alder.

- Det er bilejerens ansvar, at bilen har den lovpligtige ansvarsforsikring. Den dækker de skader, føreren forvolder med bilen også hvis personen bag rattet er 17 år. Nogle forsikringsselskaber har dog en højere selvrisiko, hvis føreren er under 25 år. Kører føreren af bilen vildt og hensynsløst, kan det desuden have betydning for, om du kan få erstatning for skader på selve bilen fra kaskoforsikringen, hvis du har tegnet en sådan. Derfor er det en god idé at afklare din bilforsikrings - og evt. kaskoforsikrings - dækningsgrad med forsikringsselskabet, inden du lader den 17-årige hoppe ind på førersædet, siger hun i en pressemeddelelse.

Erfaren bilist som ledsager er et krav

Udover at have et gyldigt kørekort og overholde færdselsloven er det også et andet krav, at indtil den unge bilist fylder 18 år, skal vedkommende ledsages af en voksen, der er mindst 30 år, har kørekort og mindst ti års erfaring som bilist, når den unge skal ud at køre. Ledsageren må ikke have fået frakendt sit kørekort i en tiårig periode og skal være i stand til at køre bil, når pågældende sidder på førersædet under kørslen. Ledsageren kan derfor ikke f.eks. være beruset.