Så skal regionen igen lave en stor spareøvelse

At tænke sig at vi som borgere i et af verdens rigeste lande, gang på gang skal gennemgå spare øvelser på sundhedsområdet.

Nu er Region Midtjylland igen i gang med en spareøvelse på et tre cifret millionbeløb for at få enderne til at nå sammen og disse årligt tilbagevendende spare øvelser skaber naturligvis en stor del utryghed hos Regionens ansatte og borgere.

Bevares Regionen er tilført ekstra midler for 2019 det er bare ikke tilstrækkeligt.

Anders Khnau har nu fremlagt sit forslag til besparelser i forhold til budget 2019 og 2020.

Dette forslag har skabt store overskrifter og mange politiske reaktioner.

Forslaget er nu i høring blandt borgere og personale.

Som politiker har jeg stor respekt for denne proces, som skal have lov at køre uden at vi som politikere blander os, men når så høringen er afsluttet, skal vi som politikere træffe en beslutning for en beslutning omkring økonomien i 2019 og 2020 skal der træffes.

Høringsfasen sikrer to væsentlige ting: at vi som politikere kan træffe en beslutning ud fra et helt og fuldt oplyst grundlag men det sikrer os også muligheden for at blive klogere og ikke mindst muligheden for at kunne ændre mening og denne proces kører derfor nu så må vi som politikere stå til regnskab efterføl-gende og risikerer den kritik det måtte give eller den ros det måtte give.