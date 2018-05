Så nærmer premieren sig

Grease har alt: De fedeste hits, kanon dansenumre og en romantisk kærlighedshistorie med fuld knald på. Thorning Friluftsspil opfører den komplette udgave oversat af Adam Price med alle de dejlige sange fra filmen, og der synges på engelsk.

Grease har gennem årtier begejstret fans over hele verden. Med filmatiseringen af musicalen i 1978 med John Travolta og Olivia Newton John i de legendariske hovedroller fik musicalen sit enorme internationale gennembrud med et hitkatalog af sange. Det er en ungdomsmusical, hvor plottet er baseret på teenagers eviggældende problematikker såsom første kærlighed, oprør, konflikter med forældre og teenageangst.

Vejrguderne er taget i ed så vi ses på Rydell High School til en sjov, romantisk og festlig forestilling for hele familien Youre the One That I want doo doo dooh..

Grease opføres 7 gange fra d. 2. 10. juni på Friluftsscenen i Thorning under de gamle egetræer Danmarks hyggeligste Friluftsspil. Se annoncen andetsteds i avisen.