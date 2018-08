Så er det tid til Fars Køkkenskole

Fars køkkenskole er for fædre og deres børn, der går i 2.-5. klasse og Dennis lover, at det ikke bare er dygtige men også sjove undervisere, der vil sætte gang i køkkenløjerne, når fædre og deres børn skal lære at lave god og sund mad. Hvis far ikke har mulighed for at komme, er det helt ok, at barnet følges med bonusfar, onkel, bedstefar, eller en anden voksen mand. Men husk - det er kun for mænd!

Fars køkkenskole løber over 5 aftener, hvor man mødes i skolekøkkenet på Karup Skole fra august 2018 til januar 2019.

Hvis du ikke i forvejen er en supermand i køkkenet, så er det ikke noget problem. Alle kan være med, lover Dennis, som tilføjer, at det samtidig er en helt speciel mulighed for at få en rigtig god oplevelse sammen med sit barn.

Tilmelding

Der er plads til 10-12 fædre og deres børn på hver køkkenskole, og det er først til mølle princippet. Tilmeldingen foregår på mail til Dennis Krogsdal Madsen på dekm@viborg.dk