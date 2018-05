Så er det nu, hvis du vil til Morten Korch fest

Gregers Laigaard gør det igen.

Da veterantræffet sidste år fejrede 10 års jubilæum inviterede Gregers samtidig til Morten Korch og Countryfest i Grønhøj Kros Museum. Gregers fortæller, at festen sidste år blev en stor succes. De 200 billetter blev revet væk på rekordtid. Desværre var flere lokale kede af, at de ikke fik muligheden for at komme til fest. Gregers har derfor i år valgt at annoncere arrangementet lokalt som det første. "Det er dejligt med gæster udefra, men jeg synes også, det er vigtigt med arrangementer for lokalbefolkningen. "

Spisningen kommer til at foregå den 4. august i den gamle krolade. Der er ikke plads til flere end 200. Udover middagen med gode danske retter underholder kro- og museumsværten selv med sange fra gamle Morten Korch-film. Efter spisning spiller de to 50` er orkestre Kay Werners Kapel og Det gamle guld op til dans.