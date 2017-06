Så er der tanket til nye aktiviteter

FORENINGSLIV FDF i Frederiks som er sponsormodtagere ved Olie- og energiselskabet OK og Dagli Brugsen. Har den 8. juni modtaget årets sponsorcheck på 16.375 kr. plus moms til FDFs lokale arbejde.

FDF deltager et par gange om året ved aktiviteter på Dagli Brugsens tankstation i Frederiks, hvor de hjælper med at tegne kort til bilisterne og fortælle om aftalen. Karsten Maagaard fra FDFerne uddyber:

- Vi har også et Open By Night - arrangement n gang om året, hvor vi hjælper Frederiks Dagli Brugs med aktiviteter. Her fortæller FDF spejderne også om sponsoraftalen, og hvordan man gratis kan støtte, når man tanker på sit OK Benzinkort det er nemlig OK og Dagli Brugsen, der giver et ørebeløb til foreningerne pr. liter brændstof, der tankes på de tilmeldte benzinkort. Vi er også med i en OK Elaftale, det betyder, hvis man har OK el og et OK benzinkort, fordobles ørebeløbet til det lokale børne- og ungdomsarbejde.

FDF er rigtig glade for den måde, som sponsoraftalen er sat sammen på. Det betyder nemlig, at foreningen har mange i byen, som bakker op om dem.

- Det betyder også meget, at vi har en god brugs og i særdeleshed en aktiv uddeler, som virkelig gerne vil gøre noget for byen. Det giver et godt fællesskab, tilføjer Karsten Maagaard.

Energi til flere oplevelser

FDFerne i Frederiks har været sponsormodtagere hos OK og Dagli Brugsen i snart 15 år.

- Sponsorstøtten er i høj grad med til at give muligheder, og pengene går ubeskåret til vores 60 70 børn og unge i truppen. Det giver et rigtig godt tilskud til lejre og aktiviteter, fortæller Karsten Maagaard og fortsætter:

- Hvert år har vi en julelejr til Friluftcenter Sletten, og vi har vores sommerlejre. Vi lader pengene fra OK og vores pap og papir indsamling komme ud i en pulje, så børnene skal næsten ikke betale noget selv. Vores mål er at kunne give dem de bedste oplevelser så billigt som muligt.

- Vi mener, det er hos børnene, at det hele skal spire, (vi har jo et socialt ansvar som forening) og derfor gør pengene mest gavn her og nu og til gode oplevelser. Vi ser ingen grund til at lave en stor opsparing, men er gerne gavmilde med at bruge de midler vi har, så børnene får glæde af dem. Pengene arbejder med andre ord bedst blandt børnene, slutter Karsten Maagaard.