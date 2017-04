Så er der igen mad i Alhedehallerne

FREDERIKS Nu dufter der igen af frisklavet mad i Alhedehallerne. I lørdags i forbindelse med Forårsmessen åbnede cafeteriaet igen. Det vil sige - stedet har skiftet navn og hedder nu Madstedet i Alhedehallerne.

Det er Malene Schultz og søsteren Linette Schultz Sørensen, der står bag den nye forpagtning. Malene Schultz har i forvejen siden 2013 drevet Hos Suss i Kjellerup. Et spisested, der leverer mad ud af huset til fester - men også laver eksempelvis madpakker og sandwich:

- I forvejen har vi 29 skoler, hvor vi leverer mad til enten hver dag eller for nogle kun om fredagen. Og vi er ved at vokse ud af vores køkken i Kjellerup, så nu flytter vi en del af produktionen her hen i hallen. På den måde kan vi også holde åbent her både til middag og til aften, siger Malene, da vi møder hende og søsteren i Alhedehallerne et par dage før åbning. Her har de meget travlt med at hyre personale og sørge for, at alt bliver klar til start.

Det bliver i familien

De ser det som en kæmpe fordel at få forpagtningen i Alhedehallerne. De havde gennem længere tid ønsket et samarbejde med et forsamlingshus eller lignende, fordi de ikke selv havde selskabslokaler til rådighed:

- Men her får vi jo alle tiders flotte selskabslokaler, så det glæder vi os helt vildt meget til, siger Linette, der mest kommer til at stå for det administrative, mens Malene tager sig af maden. Også søstrenes far er involveret i deres forretning, så det er et helt familiefortagende.

Det var en snak med uddeleren i Dagli Brugsen i Frederiks, der førte til, at Malene søgte om at blive forpagter i Alhedehallerne. Og begge søstre føler sig utrolig godt taget imod af bestyrelsen og personalet i hallen.

Hjemmelavet mad

Søstrene Schultz gør opmærksom på, at der bliver tale om både take-away og mad, der kan spises på stedet. Der vil også blive lavet forskellige events - såsom fællesspisning. Den første finder allerede sted her onsdag aften, hvor den står på stegt flæsk:

- Vi satser på god hjemmelavet mad. Derfor vil vi heller ikke kalde det et cafeteria. Bøfferne i burgerne skal være hjemmelavede og kvaliteten skal være i orden. Vi vil også køre en dagens ret, som man kan spise her eller tage med hjem.

Det er gået stærkt, siden Malene overtog cafen Hos Suss i 2013. Fra at have nogle få virksomheder at levere mad til, blev det til flere og flere og efterhånden også så mange skoler, at man nu hver fredag morgen skal lave 2.000 madpakker:

- Vi har ekspanderet lige siden. Og derfor kommer det naturligt, at vi får forpagtningen her også. Det passer så godt ind i vores planer.

Endnu et nyt forretnings-område er mad til pensionister:

- Når vi alligevel kører med skolemad, så fandt vi ud af, at vi lige så fint kunne tage mad med ud til de ældre, der måtte ønske det, siger de to søstre, der nu sørger for , at der igen er mad i Alhedehallerne.

Med tiden håber søstrene også at arrangere foredrag, intim koncerter og meget andet. De håber, at madstedet kan blive et naturligt samlingspunkt for byens borgere.