Romantikere i Frederiks

Camilla fra Camillas blomster beretter ihvertfald om en travl Valentins dag, hvor der var stor efterspørgsel på røde buketter med hjerter og søde kort. I år tredoblede butikken omsætningen denne 14. februar.

Hun fortæller, at et flertal af kunderne ikke havde bestilt buketten på forhånd, men kom direkte fra gaden. Romantikerne i Frederiks handler åbenbart impulsivt. Og det er ikke kun unge mennesker, der kommer forbi. Der er også mange 40+, der fejrer Valentin. Det er i øvrigt mest mænd, der køber ind den dag, men der er også piger, der gerne vil glæde deres mænd med en buket. Og er der brug for andet end buketter kan Camilla også tilbyde hjertechokolader, champagne og flotte sammenplantninger.