Ro på boligskatten

BOLIGMARKED Jeg ved godt, at det ikke lyder som god underholdning, men det har alligevel betydning for alle vi boligejere.

Igennem en lang periode, stort set siden seneste valg, har regeringen varslet en reform af det gamle system for boligbeskatning. Det har meget naturligt betydet lidt usikkerhed for mange boligejere, da det jo er ret vigtigt at vide, hvad den fremtidige boligbeskatning vil betyde for ens bolig og skattebetaling.

Og så i går i går lukkede regeringen og forligspartierne en ny skatteaftale, og afslutter dermed den usikkerhed, der har været på boligbeskatningen.

Lad mig sige med det samme: Det er en fin aftale for de boliger, vi typisk ser i Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsens markedsområde.

Først og fremmest er det boliger med en ejendomsværdi over 7,5 mio, der kommer til at betale mere i boligskat og dem har vi altså ikke mange af her i Øst- og Nordjylland. De meget dyre ejerlejligheder vil også opleve stigende skat, men igen går langt langt de fleste ejerlejligheder hus forbi her i vores del af Danmark.

Boligkøberne skal være opmærksomme på, at når den nye boligskat for alvor træder i kraft i 2021, får de ingen overgangsrabat. Derfor endnu en grund til at få købt drømmeboligen nu! At renten så stadig er super-attraktiv gør det kun mere oplagt!

Som ejendomsmæglere er vi meget tilfredse med at der nu er lagt låg på diskussionen om boligskat. Nu ved vi, hvad vi kan forvente af skattebetaling, og vi kan kun være glade for at skatteaftalen er rigtig god for boligerne i vores markedsområde.