Rigtige mænd søges

Det er Dennis Krogsdal, Sundhedssatelitten i Karup, som stiller spørgsmålet. Fra marts tilbyder Sundhedscentret i samarbejde med Viborg Idrætsråd et sundhedsforløb, som ligger sig tæt op af det kendte DR program Rigtige Mænd. Forløbet bliver koblet op på et online nationalt Rigtige Mænd - fællesskab, hvor man dyster mod Mænd fra hele landet.

Forløbet ender op i et Rigtige Mænd løb, der afholdes i Viborg den 5. juni 2018.

Tilbuddet er for mænd i hele Viborg Kommune. Vi tager sammen rundt og prøver idrætsaktiviteter såsom undervandsrugby, spinning og mountainbike fortæller Dennis, som blandt andet står for de livsstilssamtaler, som forløbet byder på. Jeg har selv vejet 50 kg for meget. Derfor er det også mig, der i starten af forløbet vil holde et motivationsoplæg, der tager udgangspunkt i min egen historie.

Det vil være aktiviteter, hvor alle kan deltage uafhængigt af alder og form. Alle aktiviteter er i en lokal idrætsforening eller i naturen, hvor man følger Rigtige Mænd programmet.

Som en ekstra gulerod får hver deltager udover selve forløbet ti ekstra FIT DEAL billetter, som man kan bruge til valgfrie FIT DEAL aktiviteter.

Dennis forsikrer, at alle mænd kan deltage i forløbet uanset alder eller niveau.