Revy i Karup - hvad har de gang i?

Den 6. oktober og jubilæumsfesten i Jethallen nærmer sig. Salget af billetter er gået forrygende. Har du ikke fået billet kan du dog nå det endnu. Der er salg af billetter frem til søndag d. 30 september. Det er intentionen at få så mange som muligt af byens borgere i Karup og Kølvrå til at tage del i denne fest, ligesom vi forventer at mange nuværende og tidligere medlemmer af KKIK og brugere af hallen ønsker at deltage, fortæller formanden for jubilæumsudvalget, Jens Alfred Andersen.

Revy som i gamle dage

Hvis man tænker tilbage på de mange store fester i Jethallen gennem årene, vil man uvilkårligt også komme til at tænke på de mange revyer som har været spillet på scenen i Jethallen i den forbindelse. En sådan skal selvfølgelig heller ikke mangle på sådan en festaften, lover Jens Alfred. Netop nu arbejdes og øves der på fulde gardiner på at lade en minirevy genopstå for en stund. Stærke garvede personer, såsom forfattere, skuespillere, dansere og scenefolk, sagde straks ja tak til at kridte cirkusskoene og deltage igen. Også nye talenter har meldt sig på holdet. Revyen vil kigge på byen Karup af i dag med et skarpt rettet kikkertsigte, højt hævet over jorden, fra en silo top. Bysladderen trives i bedste velgående, ikke mindst på baggrund af de nymodens platforme, facebook og 7470 Karup. Ligeledes vil der være små nostalgiske tilbageblik og afslutningsvis ser vi fremad mod de næste 90 års kommende samarbejde i KKIK og Jethallen, fortæller Jens Alfred.

Musik, dans og snak

Efter spisning og minirevy, spiller det levende orkester Rockpiloterne op til dans, ligesom der under middagen og i pauserne er musik ved DJ Partystarter. Til de personer som gerne vil tale de gode gamle dage er der også tænkt på det. I Multisalen vil der blive etableret en hyggeafdeling, hvor man over en kop kaffe og en lille dram fra Mac Y, kan udveksle anekdoter, fra dengang for flere år og kilo siden, hvor man var aktiv idrætsudøver.

Så fat i festtøjet og hold på hat og briller, slutter Jens Alfred sin opfordring.