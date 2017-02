Respekt for dem, der går i alkoholbehandling

BEHANDLING Kommunen har en række gratis behandlingsmuligheder, som er åbne for alle.

For tiden kan man på TV støde på en lille kampagnefilm fra Alkohol & Samfund og TrygFonden om tre små drenge, der diskuterer, hvis far er sejest. Anledningen er de to organisationers Respekt-kampagne, der skal få flere med alkoholproblemer til at søge hjælp.

Alle har ret til gratis rådgivning og behandling gennem deres kommune, men der går i gennemsnit 11 år, før folk søger hjælp, viser undersøgelser.

Hjælp at hente lokalt

I Viborg kommune støtter flere behandlingssteder op om den nationale kampagne.

Rusmiddelcenter Viborg tilbyder gratis behandling, og der kræves ingen henvisning. Her kan man finde en række forskellige tilbud fra individuelle samtaler om overforbrug af alkohol til gruppebehandling og familieorienteret behandling i samarbejde med Familie- og rådgivningsafdelingen.

Til unge under 18 har Ungeindsatsen Viborg rusmiddelbehandlere, som man kan komme i forbindelse med ved at kontakte fronten i familieafdelingen som bevilliger behandlingen. Man kan ligeledes via ungeindsatsen@viborg.dk få kontakt oplysninger.

Sundhedscenter Viborg tilbyder forebyggende alkoholsamtaler, der kan inspirere til at tænke over sit forbrug og holdning til alkohol. Samtalen varer en halv time og er gratis og anonym.

Viborg kommune samarbejder desuden med organisationen TUBA, som tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt.

Alkoholproblemer er alment udbredt

Alkohol & Samfund og TrygFonden har i anledning af kampagnen spurgt direktøren, den HR-ansvarlige eller anden leder i 312 virksomheder, om de tror, at en eller flere ansatte har et alkoholproblem. Det svarer næsten hver femte ja til. Overforbrug af alkohol koster årligt danske virksomheder 370.000 ekstra sygefraværsdage og over 7 mia. kroner i omkostninger til tabt produktion. Dertil kommer de personlige omkostninger, som et skjult alkoholproblem har for medarbejderens børn, ægtefæller, familie og kolleger. Samtidigt er mange ledende medarbejdere eller direktører ikke klar over, at en kollega med alkoholproblemer kan få gratis, professionel og anonym alkoholbehandling i kommunen i mange tilfælde kan det foregå uden en sygemelding fra jobbet.