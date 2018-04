Rent drikkevand i Frederiks

Det har rumlet meget i dagspressen om fund af pesticider i drikkevandet. Heldigvis kunne formanden for Frederiks Vandværk, Svend Erik Christensen, på vandværkets generalforsamling fortælle, at analysefirmaet Højvang Laboratorier A/S ikke har fundet anledning til bemærkninger for alle de foretagne analyser i 2017. Drikkevandet fra Frederiks Vandværk er af høj kvalitet. Allerede i efteråret fik vandværket foretaget analyser med henblik på, at undersøge for cloridazon, cloridazon-desphenyl og cloridazon-methyldesphenyl. Efter analyserne kan vandværket heldigvis meddele, at der ikke forefindes målelig tilstedeværelse af de nævnte stoffer.

På generalforsamlingen kunne formanden i øvrigt fortælle, at igangværende renovering af vandbehandlingen på vandværket nu er helt færdigt. Indvendigt fremstår vandværket som et funklende nyt vandværk med det nyeste vandbehandlingsanlæg, med 2 nye filtertanke, nyt SRO - anlæg - analysepanel - 5 nye pumper. Pumperne er meget energibesparende. Tanke og rørføringer er udført i rustfrit stål.

Forbrug og priser

Formanden kunne berette om, at der leveres vand til 867 forbrugere/andelshavere. Gennemsnitsforbruget pr. husstand er 84 m3 pr. år. Prisen for vand er til vandværket 3,75 kr. pr. m3. Dertil kommer 687,50 kr. i fast årlig afgift, til administration og målerleje. I alt koster 75 m3 vand 5.216,25 kr., hvoraf de 4.247,50 kr. er vandafledningsafgift og skatter og afgifter til det offentlige. Vil du vide mere, så har Frederiks Vandværk fået lavet en hjemmeside sammen med Frederiks Varmeværk. Se www.frederiksvogv.dk

Til bestyrelsen blev følgende valgt på generalforsamlingen Christian Grøne og Jørgen Hansen. De to suppleanter blev Kenneth Siig og Lars Frederiksen. Iver Ravn er revisor, Ingemann Thomsen er revisorsuppleant.