Rene`Prang fører DM i Classic Race efter sejr på Padborg Park

Motorsport Ren Prang har oplevet meget i sin karriere og haft en del skader, alligevel var han påvirket af det voldsomme uheld, der skete umiddelbart efter starten af det fatale løb. Ren Prang kom godt fra start og lagde sig straks i spidsen, men måtte standse grundet et uheld bag ham.

Uheldet indvoldverede Carsten Mortensen, der blev holdende på målstregen, da starten gik. Carsten Mortensens motorcykel var gået stå, trods han forsøgte at gøre de bagved kørende opmærksom på dette, blev han ramt bagfra. Ved uheldet pådrog Carsten Mortensen sig en meget alvorlig læsion i det ene ben. Efter hektisk aktivitet fik redningsmandskabet ham stabiliseret, og han blev med helikoper transporteret fra banen til hospitalet i Flensborg. En stor lettelse kom senere på dagen, da meddelelsen om at man havde reddet Carsten Mortensens florerede, men at han måtte forvente længere tid sygepleje.

Ren Prang og teamet sender de bedste hilsner til Carsten Mortensen og ønsker ham god bedring.

Tidsplanen skred

Tidsplanen for stævnet var blevet skubbet, men senere på dagen lykkedes det, at gennemføre løb nummer to. Lørdagens tidtagning blev brugt til startplacering, her havde Ren Prang opnået Pool Position. Ren Prang kom godt fra start, og hans Ducati 916 SP kørte som den skulle. Han fik en komfortabel sejr med omkring 25 sekunder til nærmeste konkurrent.

Efter søndagens løb indtager Ren Prang en foreløbig førsteplads i serien Classic Race SuperBike. Der resterer endnu to afdelinger i serien med fire løb i alt. Disse køres den 9. og 10. september på Ring Djursland. De sidste to løb køres den 16. og 17. september på Jyllandsringen.