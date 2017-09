Ren Prang genvandt DM i Classic SuperBike pÃ¥ Jyllandsringen

Motorsport ved at vinde løbet i Classic Race 7D Superbike på sin Ducati 916 SP. Selv om der resterede et løb mere søndag, havde Prang sikret så solidt et forspring at han ikke behøvede at få point i søndagens løb, og godt for det.

Lørdagens tidtagning endte med en Pole Position til Ren Prang, og ligeså i løbet senere på dagen blev det til en sejr, som dermed sikrede Ren Prang at han har genvundet DM som regerende mester. Han behøvede derfor ikke at score point i søndagens løb, men tog igen pole position søndag morgen. Da feltet skulle i gang med prøvestarten, satte motoren sig fast på Ren Prangs Ducati, og han var ude af løbet. Det var held i uheld, for var det sket i høj fart, ville det helt givet have medført et styrt. Det gav til gengæld plads til Michael Møller Pedersen, der med en sejr på Aprilia, sikrede sig bronzemedalje i serien, mens Asbjørn Hannibal tilkæmpede sig sølvmedalje.

Ren Prang skulle også have deltaget i Moderne SuperBike med sin Aprilia RSV4 RF, men med en beskadiget skulder og arm, efter et ærgerligt styrt i Copenhagen Historic i august, måtte han efter en kort træning fredag eftermiddag tage den svære beslutning at melde fra til moderne SuperBike. Ren Prang kunne mærke at skulderen stadig driller så meget, at det slet ikke går at køre to tidtagninger og løb i træk, både lørdag og søndag i to forskellige klasser, på to meget forskellige maskiner. Ren Prang satsede derfor udelukkende på at gennemføre løbene i Classic Superbike, idet han forud for weekenden, som førende og forsvarende mester , kun manglede 14 point for at sikre sig et genvundet DM. Med lørdagens sejr fik han 25 point og mesterskabet var sikret. Til gengæld er Ren Prang resten af sæsonen ude af serien: Moderne Superbike, idet han ikke forventer at skulderen er så meget klar om 14 dage, når finaleløbene i denne serie skal køres på Jyllandsringen.