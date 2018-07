Rekord beløb fra OK i Frederiks til FDF

Kredsleder Brian Albrektsen, er da også rigtig glad for det store beløb: Vi modtager 24.000 inklusive moms. Det er rigtig mange penge. Pengene skal bruges på gode oplevelser for det lokale spejderkorps. Pengene gør blandt andet, at alle får en realistisk mulighed for at deltage på vores lejre, fortæller Brian. Her til sommer er der sommerlejr i Ravnholthytten ved Knudstrup for de mindre spejdere. Desuden skal en flok af de større FDFere fra Frederiks på udlandstur til Schweiz. Her skal de vandre, deltage i aktionsaktiviteter og klatre. Brian fortæller, at der til turen er indkøbt to nye telte samt halstørklæder til alle deltagere. Hvert år afholdes der også julelejr på Sletten. Prisen for at deltage i lejrene kan nu holdes indenfor et overkommeligt beløb for den enkelte deltager.

Herudover vil de ekstra midler havne i driftskassen. Det er rart at have lidt ekstra at gøre med, slutter Brian.

Ok kort støtter lokallivet

Flere end 1.600 foreninger over hele landet har en sponsoraftale med OK. Du støtter dit lokale foreningsliv med 6 øre for hver liter, du tanker med OK Benzinkort uanset hvor du tanker i Danmark. Første gang du har tanket 500 liter, får foreningen/klubben desuden en ekstra bonus på 250 kr.

Du kan få et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten.