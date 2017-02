Rejsegilde og præsentation af forstander

FRIPLEJEHJEM Byggeprojekt Frederiks Friplejehjem er nu kommet så langt, at bestyrelsen for Frederiks Friplejehjem i fredags holdt rejsegilde for håndværkere, naboer og friplejehjemmets Støtteforening. I samme seance blev friplejehjemmets kommende forstander og leder ansat, Suzanne Helms.

Næstformanden for friplejehjemmes bestyrelse, Svend Jørgensen holdt velkomsttalen og sagde blandt andet, at formanden, Gregers Laigaard, var forhindret på grund af udlandsophold.

- Der er en længere historie bag, hvordan vi er kommet hertil, hvor vi nu kan stå under tag med et hus, der er indrettet til det formål, vi lagde grunden til for godt tre år siden nemlig et friplejehjem her i lokalområdet. Bestyrelsen blev etableret i januar 2014, altså for tre år siden på baggrund af vores formand Gregers Laigaards initiativ og med en kompetent konsulentfunktion af Jon Pugholm fra Klejtrup, som også har anbefalet vores arkitekt John Christensen fra Østjysk Arkitektkontor.

Svend takkede også for den fantastiske opbakning fra borgere i hele gamle Kommune. En opbakning, der har resulteret i en støtteforening med cirka 400 medlemmer.

Arkitekt John Christensen takkede håndværkerne for kvalitetsarbejde, et kvalitetsbyggeri, der leveres til tiden, og som man kan være stolte af.

Herefter blev indtaget grillpølser med tilbehør og drikkelse.

Ny forstander fra lokalområdet

47-årige Suzanne Helms bor i Fallesgårde og er ansat pr. 1. maj i jobbet som forstander og leder af det lokale friplejehjem. Ind til da er Suzanne lokalleder i Silkeborg Kommune for Plejecentret Rødegård og Daghjemmet Dybdal. Et job hun har bestridt i 17 år.

- Jeg glæder mig til jobbet og vil byde ind med værdigrundlag, der giver beboerne et indholdsrigt liv. Bo-miljøet gør at tæthed og hverdagsliv bliver styrket. Jeg er optaget af, at stedet og beboerne bliver en del af det lokale fællesskab og vil gerne samarbejde med fx gæster i huset, skolen, kirken og andre, der har noget at byde på, fortæller Suzanne til Ugeavisen.

Indvielsen af Frederiks Friplejehjem er planlagt til lørdag den 12. august. Beboerne flytter ind den 14. august. I den skrivende stund er syv borgere visiteret til friplejehjemmet, mens andre 13 ønsker at flytte ind.