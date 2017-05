Rejsegilde hos Mercantec

NYBYG Onsdag den 10. maj var der rejsegilde for Mercantecs nye bygning. Det nye hus skal være hjem for de mange it- og data-uddannelser, Mercantec tilbyder og står efter planen klar til november.

Der var tændt op i grillen, tale og god stemning, da flere hundrede gæster samlede sig i den nye bygning på H.C. Andersens Vej 9 for at fejre, at der var rejsegilde for Mercantecs nye bygning.

- Vi har arbejdet med projektet længe og nu kan både I og vi se, at vi er godt på vej og den følelse er fantastisk, sagde Mercantec- direktør Kirsten Holmgaard, der i dagens anledning holdt tale for de mange gæster.

Flere elever giver pladsmangel

Det nye byggeri, der efter planen skal være klar i november 2017, bliver 1500 kvadratmeter stort og kommer til at huse Mercantecs It- og data-elever. Dem er der blevet væsentlig flere af de seneste år.

- Vi får flere og flere elever på It- og datauddannelserne, og vi vil gerne kunne tilbyde dem et sted med spændende, lærerige rammer. Det får de med dette nye, moderne byggeri, siger John Hansen, der er uddannelseschef ved House of Technology.

Uddannelsen bliver en del af bygningen

Når det nye hus står klar til november, bliver det med tydelige hints til de uddannelser, det rummer. Nogle vinduer er runde, andre er aflange. Begge repræsenterer det, som It- og datauddannelser i sidste ende handler om, nemlig bytes og bits - nuller og ettaller.

- Det har hele tiden været vigtigt for os, at uddannelserne skal kunne se sig selv i huset. Det skal være et sted, hvor de føler, de hører til. På den måde præger uddannelserne også husets arkitektur, og vi får skabt et spændende og unikt byggeri, fortæller Kirsten Holmgaard, direktør ved Mercantec.