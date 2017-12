Rejs dig lige op og hent en kop kaffe

Bevægelse Sidder du ned og læser i avisen nu? Måske har du allerede haft rumpen plantet i en stol hele dagen. Hvis det er tilfældet, kan det være en god ide at rejse dig op, hente en kop kaffe eller et glas vand. Gå lidt rundt. Gør det nu. Gør det igen om en halv time. For fem minutters aktivitet hver halve time kan reducere hverdagsgenerne ved stillesiddende arbejde og forebygge nogle af de alvorligere livsstilssygdomme, der kan følge med, når kroppen ikke bliver brugt, lukker ned og går i stå.

Fra hovedpine til diabetes

Fysioterapeut og indehaver af BeneFiT Karup Rikke Østergaard ser dem hver eneste dag. De inaktive kvinder og mænd på 45 +, hvis kroppe og livskvalitet lider under, at de sidder alt for meget ned, fordi de har et skærmarbejde og i det hele taget kan administrere det meste af livet fra en skærm. Hun hjælper dem med behandlinger og hjemmeøvelser og måske allervigtigst: Hun guider dem i at tage aktivt stilling til, hvordan de kan ændre livsstil og få mere fysisk aktivitet ind i en fortravlet hverdag.

Når du har stillesiddende arbejde, får du typisk gener som træthed, hævede ben, ømme led, nakkestivhed, hovedpine, spændinger i arme og skuldre. Det er på den korte bane, hvor overraskende mange mennesker ikke kæder smerter og muskelstivhed sammen med, at de bevæger sig for lidt. På længere sigt kan det gå ud over kredsløbet, fordi muskulaturen ikke hjælper hjertet med at pumpe blodet rundt, når du sidder ned. Det øger risikoen for forhøjet blodtryk. Desuden går musklernes forbrændingsmotorer i stå, hvilket er med til at øge risikoen for type 2-diabetes. Vores krop er et kredsløb, der skal være i flow. Når du sidder sammenkrøllet og stille længe, er du med til at lukke kredsløbet ned.

Tag smerterne alvorligt og gør noget ved dem

Rikke opfordrer kraftigt til, at man tager fysiske smerter alvorligt og handler på dem.

Smerter er kroppens signal om, at der er noget galt. Noget, som du skal tage dig af. Ikke nødvendigvis ved at tage smertestillende medicin. For en dag siger kroppen stop, og så står du med et stort stykke reparationsarbejde, hvis du bedøver den med piller. Du kan gøre noget aktivt her og nu, det kræver blot, at du gør en indsats. Start i dag med at træffe nogle gode valg for dig selv. Kig på dine vaner og find det, der giver mening for dig. Ved hjælp af få og små ændringer kan du forbedre din fysik og din livskvalitet på mange områder.