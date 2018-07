Regnbuen fejrer et år uden mobning

I Regnbuen har man gennem et år arbejdet med temaet fri for mobberi igennem konceptet fra Maryfonden. og det skulle markeres til sommerfesten. Forældrene har tidligere været til forældremøde omkring fri for mobberi, men denne aften skulle de selv prøve på deres egen krop, hvordan børnene til dagligt arbejder med det at være en god ven.

Som det altid er, når der er arrangementer i Regnbuen, dukker stort set alle familier op og deltager med stort engagement og glæde.

- At se så mange familier og at se det kæmpe sammenhold der er i lokalområdet er helt fantastisk, siger Annie Skals Østergaard, der er afdelingsleder i børneinstitutionen Regnbuen. Der bakkes altid op omkring vores arrangementer og mit indtryk er både børn og voksne nyder disse aftener sammen. Vi er en lille institution, og det er vigtigt at vi alle, både personale, børn og forældre har et godt samarbejde og det er mit indtryk at disse aftener styrker dette.

Denne aften var der lavet 7 poster på løb, hvor familierne blev sendt afsted i hold

Familierne tog godt imod alle posterne hvor der blev afprøvet massage, hukommelse, samarbejde, og man fik kendskab til hvordan børnenes arbejder med følelser.

- Vi var var bevidste om, at dette kunne være udfordrende for forældrene. Det kan være grænseoverskridende at holde fremmede i hånden, at stå tæt, at røre ved hinanden, men de ting samt grin, latter og samarbejde giver en fællesskabs følelse og denne følelse gør, at man er gode ved hinanden i hverdagen.

- Men vi havde slet ikke behøvet at være bekymret, for forældrene var SÅ modige og engagerede, og gode rollemodeller for deres børn. Vi takker dem virkelig for altid deltage så aktiv og være med til at gøre det en succes.