Regionsrådsvalg - stem lokalt

Kære borgere.

Region Midtjylland er alt for stor!! Da man aflivede en velfungerende akutbil i Karup gik det op for mig hvor vigtigt det er at der er nogen med fra lokalområdet. Vi er alligevel over 90.000 mennesker!

Der skal være en der sidder og siger - hvad med Viborg området!! Patienten skal i fokus. Samme gode akutberedskab om du bor i by eller på land! Fasthold udbygningen og bevar Viborg sygehus! Blodprøver ved egen læge igen!

Regionen har meget at gøre med at koordinere den strategiske energiplanlægning - noget der i fremtiden vil spille en stor rolle for Viborg Kommunes varmeforbrugere - priserne vil stige helt vildt - hvis vi ikke gør alt hvad vi kan! Vi får alle en kæmpemæssig udfordring når vi senest i 2035 skal have lagt al elproduktion og varmeforsyning om til Vedvarende Energi! Her kommer min spidskompetence fra klima og miljøområdet til sin ret. Jeg er rigtig god til dette!

Kollektiv trafik er et andet område der har betydning når man bor langt fra de store byer!! Vi skal sætte nok penge af til den kollektive trafik!

Stem personligt

Husk at stemme på en lokal, og ikke listestemmer ( de fordeles i hele regionen!), stem personligt ( på kandidatens navn)!

Så borgere stem på en lokal. Så er regionen ikke længere væk end en mail eller et opkald.