Ravnene skreg ved Karup Å for 22. gang

KARUP Ingen fest på Heden uden Lars Lilholt! Dertil kommer koncerter under åben himmel, det gode sommervejr og en kold fadøl eller to.

Stemningen er i top. På pladsen nyder de fremmødte, at termometret for længst har passeret de 20 grader, alt imens de på scenen kan opleve det tilbagevendte band, der igen i år afslutter lørdagens festligheder.

Det sommerlige vejr satte sit præg på gæsterne der ikke var blege for lidt solbadning.

Trængte de fremmødte senere til et hvil, tog de bare campingstolen under armen, og placerede sig efter et godt udsyn til scenen. Imens kunne de på scenen opleve Lars Lilholt, der afsluttede første sæt med fortællingen om den jyske Robin Hood.

Tog fra de rige

Han tog fra de rige, og gav til de små, sang Lars Lilholt og publikum svarede - og ravnene skrige ved Karup å, En sang de siddende campister for længst havde tilføjet til repertoiret.

Efterfølgende måtte han lige have en velfortjent pause med en kold fadøl, som han selv antydede. Han vente efter pausen stærkt tilbage med mega hittet; Kald det kærlighed, imens havde fremmødte fundet lys kæderne frem og fundet vej til forreste række.

Forruden Lars Lilholt var Queen Machine også på programmet, der ligesom sidste år sang sig ind i folks hjerter med hits som; Somebody to love og Bohemian Rhapsody. De senere år er de blevet kåret som en af Danmarks bedste live bands, og det ry, lever de i særdeleshed op til. De velkendte klassikere fra 70erne og 80erne får de siddende campister op at stå, og armene på publikum er det meste af koncerten vendt opad.