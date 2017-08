Røveri i Rema 1000 i Karup

I aften kl. 21.00 var der røveri i Rema 1000 på Herningvej i Karup. Røveren kom ind i forretningen og gik selv til kasselinjen. Herfra tog han selv et pt. ukendt pengebeløb fra kassen. På vej ud truede han med, at hvis nogen blandede sig, så blev det til et væbnet røveri. Han løb mod OK-tanken og cyklede muligvis mod Bredgade. Han beskrives som værende: Mand, 190 cm høj, ukendt alder, lys i huden, taler dansk, sort regnfrakke med hætte. Hætten tog han over ansigtet under røveriet. Han havde desuden et par halvlange cowboyshorts på og et par kondisko. Det oplyser politiet. Ved oplysninger om sagen, kan de kontaktes på 114.

06. August 2017, 22:12