Rødt trekløver deltog i sponsorcykelløb i Frederiks

SPORT Sponsorcykelløbet, der årligt afvikles under Open by Night i Frederiks havde besøg af det røde trekløver med borgmesterkandidat Per Møller Jensen, Regionskandidat Ole Jepsen og Byrådskandidat Anders Bertel fra Soc.dem.

Der blev cyklet til fordel for børne- og ungdomsarbejdet i AIF.

Socialdemokraterne havde Boligselskabet Sct. Jørgen som sponsor.

Efter sveden var tørret af panderne, var det tid til samtaler med de besøgene til Open by Night. Her havde byrådets to store partier, Venstre og Socialdemokratiet en fælles stand ved Dagli Brugsen.

Borgmesterkandidat Per Møller Jensen udtaler:

- Det er altid en fornøjelse at komme til Frederiks. Borgerne er virkelig gode til at støtte op om de arrangementer der stables på benene. Det vidner om sammenhold.