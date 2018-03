Røde Kors første nørklere startede i Karup for 35 år siden

Gudrun havde hørt om nørklearbejde i Sverige og blev derfor inspireret til at starte Røde Kors nørklearbejdet her i Danmark.

Hun samlede interesserede damer hjemme i sin stue, og forklarede, at der skulle fremstilles børnetøj til nødlidende børn. Damerne var med på ideen og alle begyndte at se efter, om ikke de derhjemme havde nogle dynebetræk og andre materialer, som kunne bruges.

Den 14. februar 1983 startede så landets første nørklegruppe på Dagcentret i Frederiks og ugen efter begyndte nørklegruppen i omsorgslokalet på Karup skole.

Det var flittige damer, så allerede den 28. februar blev den første pakke med tøj afsendt til København, hvor nørkletøjet dengang blev samlet.

80.000 styk børnetøj

Det er stadig flittige damer nørklere sypiger, som syr og strikker på Dagcentret i Frederiks fra mandag til torsdag i uge 4, 12 og 40 og i Seniorhuset i Karup hver mandag formiddag. Bente M. Pedersen, som er ansvarlig for nørklerne, fortæller, at der er i de forløbne 35 år her i lokalområdet er syet og strikket 80.000 stk. godt børnetøj, som sendes til Kliplev, hvorfra det fordeles til mange forskellige lande.

265 nørklegrupper i Danmark idag

Ideen med nørklearbejdet bredte sig over hele landet, og fra den spæde start her i området er der nu 265 nørklegrupper over hele landet med ialt ca. 5.000 nørklere, der fremstiller tonsvis af godt børnetøj. I 2017 blev der for eksempel sendt i alt 31,4 tons til Hviderusland og til Tajikistan.

Materialer og frivillige nørklere efterlyses

Fra den spæde start med egne materialer har nørklerne indtil nu været heldige at få sponsoreret garn, tråd og stoffer fra private, genbrugsbutik, fabrikker, systuer m.fl., men efter den store udflytning af tekstilfabrikationen er det blevet sværere at skaffe stof til bl.a. joggingdragter.

Idag anvender man stadig lagner, dynebetræk, gardiner med mere samt garn. Så skulle man have materialer liggende, vil nørklerne blive glade for alt, som afleveres enten direkte til de to nørklegrupper i Frederiks og Karup eller i Røde Kors butikken. Vi er glade for alt, vi modtager, siger Bente og fortsætter, Nørklearbejdet er ikke blot et stykke praktisk ulandsarbejde, det er også muligheden for et dejligt socialt samvær, hvor snakken går, mens maskinerne snurrer og strikkepindene klirrer. Har du derfor lyst til at være med som frivillig, er du meget velkommen til at besøge nørklerne mandag formiddag i Seniorhuset i Karup, hvor de arbejder indtil kl. 11. I Frederiks mødes man på Dagcentret i ugerne 4,12 og 40 fra mandag til torsdag. Her er nye nørklere også meget velkomne!

Jubilæet vil blive markeret onsdag eftermiddag den 21. marts på Dagcentret i Frederiks, hvor Røde Kors er vært ved en kop kaffe.