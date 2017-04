Række af indbrud på Karup-egnen

POLITI På Solvænget i Frederiks har ukendte gerningsmænd på et tidspunkt mellem fredag klokken 12.00 og lørdag klokken 14.00 gennemrodet en villa efter at være kommet ind ved at bryde et vindue op. Der er endnu ikke endeligt overblik over, hvad der måtte være blevet stjålet.

Der har også været ubudne gæster på Skovvej i Frederiks, hvor man i tidsrummet 17. til 23. april er brudt ind i en villa ved at bryde vinduet til soveværelset op med et koben. Også her er det endnu ikke gjort op, hvor meget der måtte være stjålet. Det var også på Skovvej, at en villaejer ved hjemkomsten søndag aften klokken 21.35 måtte konstatere indbrud. Heller ikke her foreligger der endnu nogen opgørelse.

Fritidshuse i Kølvrå

Fra et fritidshus på Åhusevej i Kølvrå er der fra onsdag aften klokken 18.30 til lørdag klokken 17.30 blandt andet stjålet en motorsav samt forskellige flasker med spiritus. Man har skaffet sig adgang til huset ved at bryde et vindue op og i garagen ved huset er låsen brudt op.

På Uhrevej i Kølvrå er det også gået ud over et fritidshus. Her har tyven brudt et vindue op med en skruetrækker, dog tilsyneladende uden at tage noget med fra stedet. Indbruddet er sket i tidsrummet torsdag klokken 10.00 til søndag formiddag.