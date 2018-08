Protest mod Hærvejsmotorvej

Med denne protestmarch fra Haderslev til Viborg ønskede Thomas at slå et slag for naturen og stilheden ved at vandre langs linjeføringen til den såkaldte Hærvejsmotorvej. Målet med vandringen var dels at sætte fokus på motorvejsplanerne og dels at sætte fokus på de store værdier, der vil gå tabt, hvis motorvejsprojektet gennemføres og de 180 km motorvej får lov at strække sig ned igennem ryggen af Jylland. Vi har noget af Danmarks smukkeste natur her, forklarer Thoms i telefonen. Det er enestående landskaber og unikke naturområder. Da store dele af strækningen forløber på eller nær Hærvejen, overnattede Thomas på de eksisterende herberger langs pilgrimsruten. Han snakkede hver dag med mange af Hærvejsvandrerne, som dagligt nyder landskaberne, stilheden og fuglesangen langt væk fra fart og bilkøer.

Jeg møder hele tiden mennesker, som ikke aner, at man har tegninger fremme, der handler om at føre en motorvej igennem deres baghave. Det skal der gøres opmærksom på, fortalte han, inden han fortsatte igennem Dollerup Bakker for at slutte i Viborg ved Domkirken, der jo tidligere var et af udgangspunkterne for pilgrimsvandringer mod syd til Rom.

Han opfordrer derfor folk fra alle områder til at sætte sin underskrift mod Hærvejsmotorvejen via hjemmesiden http://www.haervejsmotorvej-nej-tak.dk, og håber derved, at de to motorvejsforslag, som kommer til at gå henholdsvis øst og vest om Viborg bliver sat i bero.