Projektkonsulent fra biblioteket vandt prisen Årets Medarbejder

PRIS Det blev projektkonsulenten ved Viborg Bibliotekerne, der løb med prisen Årets Medarbejder ved VIBORGegnens Erhvervsråds Award Show. Det er Lene Birgitte Mirland, der tiltrådte stillingen for blot 11 måneder siden og på den korte tid har sat spor med sin faglige dygtighed, sin innovative tankegang og handlekraft og sit positive, vindende væsen.

- Det er et kæmpestort skulderklap og en anerkendelse, der betyder utroligt meget for mig både professionelt og personligt. Det rører mig dybt, at der bliver sat så flotte ord på den indsats, jeg gør. Jeg har altid haft en ambition om at gøre en forskel for det samfund, jeg er en del af. Nu har jeg det sort på hvidt, at jeg faktisk lykkes med det, siger Lene Birgitte Mirland og fortsætter:

- Når det er sagt, så kan jeg jo ikke gøre det godt uden mine kolleger, som jeg har dedikeret prisen til. De er fagligt stærke og dybt engagerede i deres arbejde, og så er de verdensmestre i disciplinen samarbejde og at løfte i flok. Jeg kan ikke forestille mig, at der findes en bedre arbejdsplads end Viborg Bibliotekerne. Jeg er overbevist om, at kombinationen af ildsjæle og et stærkt fællesskab er en af de væsentlige årsager til, at 98 % af Viborg Bibliotekernes brugere er tilfredse eller meget tilfredse med os, siger Lene Birgitte Mirland.

Ledelsen på bibliotekerne i Viborg Kommune er stolte over prisen, og Biblioteks- og Borgerservicechef Britta Thuun-Petersen siger: - Det er så fortjent og så flot. Der er ingen tvivl om, at Lene fortjener titlen som årets medarbejder, derfor indstillede vi hende til Erhvervsrådets pris. Vi er stolte over kunne give hende denne anerkendelse med på vejen i en forhåbentlig lang karriere på Viborg Bibliotekerne.

Prisen som Årets medarbejder blev uddelt ved et Award Show i Tinghallen den 29. november. Titlen tildeles en medarbejder, der har ydet en ekstraordinær indsats i den virksomhed han/hun er ansat i, skriver kulturformidler Mette Thue i en pressemeddelelse.