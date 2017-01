Projekt 60+ skudt i gang

SAMVÆR I torsdags lød startskuddet til AIFs projekt 60 +. Et projekt, der er startet op i samarbejde mellem Alhedens Idrætsforening og Pensionistsvømmerne. Projektet går ud på at kombinere diverse sportslige aktiviteter i AIF med socialt samvær, morgenkaffe og afslutning med frokost i Alhedehallernes cafeteria.

Omkring 40 borgere, fra 60 år og opefter, mødte op til informationsmøde om projektet i hallernes cafeteria. Efter kaffe og rundstykker bød projektleder Inge-Lise Sterup velkommen.

Inge-Lise fortalte blandt andet om tankerne bag projektet, der har overskriften Bevæg dig for livet og bad folk komme med ider til sportslige aktiviteter. Denne først dag var der, efter informationsmødet, planlagt svømning med pensionistsvømmerne, badminton, en rask gåtur og gymnastik. Aktiviteterne var tidsmæssigt tilpasset, så både svømmere og badmintonspillere også kunne dyrke gymnastik.

- Jeg har undersøgt, hvor mange, der går til den slags aktiviteter. Stoholm startede op for over 10 år siden med 40 medlemmer, og i dag er de 300. Desuden har vi alle brug for en 3. halvleg, hvor vi kan sidde og få vendt en dagsorden eller to. Vi har flere planer på programmet, blandt andet at få lavet et fitnesscenter, evt. invitere en diætist, og måske kan vi blive så gode venner, at vi kan udvide projektet til fællesspisning en gang imellem, men vi er meget lydhøre overfor ider, siger Inge-Lise, der i øvrigt takkede svømmetræner Anna Strandbygaard, halinspektør Bjarne Nyberg, Hanne fra cafeteriaet, gymnastikinstruktør Mina Hansen og Bente Madsen fra Dagcenter Frederiks for hjælpen og opbakningen.

Projektet kører i en forsøgsperiode de næste 13 torsdage, dog fortsætter svømningen til sommerferien. Selve aktiviteterne kommer til at koste 150 kr. om måneden, samt svømme-kontingent. Det er dog tilladt med to gratis torsdags-svømninger. Bliver projektet en succes, forsætter det igen til efteråret.

Selvom du ikke deltog i torsdags, er du mere end velkommen de kommende torsdage.