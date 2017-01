Pro-træner skal gøre lokalt golfspil bedre

GRØNHØJ Hedens Golfklub i Grønhøj har forlænget aftalen med en pro-træner, der skal gøre medlemmerne endnu bedre ud i den ædle sport på græsset.

Den 2. februar inviterer den lokale golfklub til generalforsamling i Grønhøj Kulturhus.

Mere plads

- Det våde vintervejr har selvfølgelig gjort sit til, at aktiviteten på banen er stagneret her i de kolde måneder. Derfor ruster vi nu op til næste sæson, og har blandt andet forlænget aftale med en pro-træner, der skal hjælpe vores medlemmer, så de i næste sæson kan komme helt op på dupperne.

- Derudover er vi ved at udvide vores bagrum, så pladsmangel fremover ikke kommer på tale, siger formand for Hedens Golfklub, Mikael Killerich og fortsætter:

- Hedens Golfklub i Grønhøj er en klub, hvor alle kan være med - ung som gammel. Golfklubben blev stiftet for ti år siden og har 250 medlemmer, der flittigt benytter sig af vores 9-hullers bane - som i øvrigt har eksisteret siden 2004.

Uhøjtidelig ånd

- Vi vægter den uhøjtidelige ånd højt, og vi vil gøre vores til, at alle kan føle sig velkomne på den grønne bane, siger golf-formanden i Grønhøj.

I weekenden den 1. og 2. april kan man tage Golf-kørekort i Hedens Golfklub.

Banen på Resenfeldevej bliver brugt dels af medlemmerne - og dels som Pay & Play, hvor man betaler 150 kroner i greenfee pr. dag.

Og ligesom hos mange andre, der dyrker idræt udendørs, så spejder medlemmerne efter de første tegn på forår, så man endelig kan komme i gang igen.

Banen byder på spændende udfordringer - både for øvede og nybegyndere, idet den er anlagt i et let kuperet terræn. Golfbanen blev anlagt i 2004 som en Pay & Play bane.

Gregers Laigaard, Grønhøj Kro, ejer selve golf-banen, men har forpagtet den ud til Hedens Golfklub.