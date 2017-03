Praktikpladsdating hitter hos virksomheder og elever

PRAKTIKPLADSER Mellem 300 og 400 elever var i torsdags på date med 37 virksomheder, der tilsammen havde over 100 ledige praktikpladser. Arrangementet gav virksomheder og elever mulighed for at mødes til en uformel snak om, hvad de hver især har at byde på.

Klokken 9 om formiddagen begyndte de første elever at stimle ind til de opstillede borde i festsalen på Vinkelvej 20. Langsomt blev festsalen fyldt op med ivrige elever, der stillede sig i kø til at snakke med blandt andet Grundfos, Region Midt, og Flyvestation Karup.

En af dem der fik en snak med Flyvestation Karup var EUS Business elev Rikke Overgaard Astrup, der er meget begejstret for arrangementet.

- Jeg synes, det er fedt at få muligheden for at møde virksomheden ansigt til ansigt. Det fjerner noget af den nervøsitet, der kan være ved en rigtig jobsamtale, fordi man selv skal hen og tage kontakt til virksomheden - det er ikke dem, der kalder en til samtale her, siger Rikke Overgaard Astrup.

Dedikerede elever

Cirka halvdelen af virksomhederne sad på Vinkelvej, mens resten havde samlet sig i den anden ende af byen, på H.C. Andersens Vej 9. Også her var der mange elever, der var interesseret i at snakke med blandt andet IT Relation, DSB, Arla og Føtex.

Blandt de mange virksomheder var Arlas mejeri i Videbæk, der ledte efter en automatiktekniker. Peter Hove Ulriksen, teamleder ved Arlas mejeri i Videbæk, var mere end tilfreds med dagens samtaler.

- Det er jo en rigtig god mulighed for os at snakke med en masse elever. Både for at finde ud af, hvordan de er, men også for at fortælle om, hvad vi laver, og hvad vi forventer. Så kan det være, der er nogen af dem, der siger, det var ikke lige mig alligevel, men nogle får også øjnene op for det, vi laver. På den måde bliver det nogle meget dedikerede elever, vi får ansøgninger fra, fortæller Peter Hove Ulriksen.

Det er ikke første gang, at Mercantec har afholdt Praktikpladsdating, men det er første gang med så mange deltagende virksomheder. Det skriver kommunikationskonsulent Marianne Langvad Andersen i en pressemeddelelse.