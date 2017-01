Povl Dissing med band i Thorning Forsamlingshus

KONCERT Det populære band med Povl Dissing i forgrunden kan opleves i Thorning Forsamlingshus fredag den 3. februar 2017.

En ny forening Musikevent Thorning 2017 er dannet og står for afholdelse af koncerten, og man kan se frem til et brag af en koncert med det syv mand store band, som siden 2006, sammen med Povl Dissing, har fortolket en række af hans sange.

De, der har oplevet bandet, vil vide, at der er en usædvanlig varm stemning mellem den ældre Povl, som støttes og bakkes op af de unge. Omvendt skinner det tydeligt igennem, at Poul Dissing har stor respekt for de unge og deres store musikalske talenter.

Kom og vær med til at skabe en fantastisk aften med en intim stemning i Thorning Forsamlingshus, skriver Inger-Marie Thomsen i en pressemeddelelse.