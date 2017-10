Portræt af ny byrådskandidat i Karup

Karup Eva Merstrand er 52 år, uddannet folkeskolelærer og har fem børn i alderen 18-33 år. Hun bor i Karup med de to yngste og har gennem de sidste 30 år dannet par med sin amerikanske mand David, som bor og arbejder i USA. Eva er vokset op i Kølvrå, som hun husker som en by med et stærkt sammenhold, en god skole, masser af butikker og aktiviteter. Efterfølgende gik hun på gymnasiet i Viborg. Allerede i 3. g blev hun mor for første gang, og hun oprettede i den forbindelse en forening for unge mødre under uddannelse. Det blev en stor succes og gruppen bestod efter kort tid af syv unge mødre under uddannelse. De færdiggjorde alle deres studier og vedblev at mødes efter studietiden. Efter gymnasiet arbejdede Eva nogle år som syerske men valgte så at flytte til USA med David. Her blev hun hjemmegående og meget involveret i kirkeligt og frivilligt arbejde. I 1993 flyttede Eva tilbage til Kølvrå. Hun arbejdede først i Karup Børnehave, men blev senere ansat som dagplejer, først i Kølvrå og sidenhen i Karup. I samme periode var hun mentor for unge mødre. Imens hun boede i Karup, var hun med i den oprindelige bestyrelse, som planlagde og stod for etableringen af børnehaven Kastaniehuset i Karup. Mit hjerte banker for den gamle Karup Kommune

I år 2000 flyttede Eva til Silkeborg, hvor hun påbegyndte lærerstudiet.

I 2005 flyttede Eva igen til USA. Vores børn skulle have muligheden for at lære USA at kende og få kulturen ind under huden. I USA arbejdede Eva som underviser og leder i en større kirkelig organisation. Fritiden blev ofte brugt på frivilligt arbejde for de hjemløse, de fattige børnefamilier og ensomme ældre. Det har lært mig rigtig meget om, hvor godt et samfund vi har herhjemme i Danmark! Når man ser, hvad der sker, når man ikke har de sociale goder, som vi har, så sætter man rigtig meget pris på at betale sin skat! Alene sønnens uddannelse kostede omkring en halv million danske kroner. Og det var på en af de billige skoler, fortæller Eva.

I 2010 flyttede hele familien til Frankfurt, hvor Eva først fik arbejde som lærer på en af de større internationale skoler og sidenhen blev ansat som skoleleder for en lille international skole. Her arbejdede hun, indtil hun i 2014 kom tilbage til Danmark igen og bosatte sig i Karup, hvor hun nu er lærer og arbejdsmiljørepræsentant på Karup Skole. Jeg har altid vidst, at den danske model er helt unik, men under mine ophold i udlandet har jeg fået en ekstra forståelse for det privilegie, det er at bo i et land, hvor vi har lige adgang til sundhed, lige mulighed for uddannelse samt tryghed, når man ikke længere kan arbejde. Det er værdier, som er værd at holde fast i og styrke.

Spørger man Eva, om der er tid til andre interesser foruden det at tage en aktiv rolle i lokalsamfundet, er det tydeligvis en kreativ kvinde, der stiller op: Jeg har mange hobbyer - design og syning, maleri, tegning, quiltning, hækling, strikning, ler arbejder, dukkemageri, scrapbooking, genealogi, træsnitterier, rejser, fotografi, madlavning, digte og meget andet.